أمريكا.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من 200%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تضاعف عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين، محطما الأرقام القياسية في جميع أنحاء البلاد.



وبلغ متوسط ​​عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة الآن ما يقرب من 550 ألف حالة جديدة يوميا، بزيادة قدرها 225% خلال الأسبوعين الماضيين.

وعلى الرغم من أن متحور "أوميكرون"، لا يؤدي إلى نفس القدر من الأمراض الخطيرة، لكن أعداد الحالات المرتفعة للغاية لا تزال تشكل علامة تحذيرية، لا سيما في المناطق التي تعاني أنظمة الرعاية الصحية فيها من ضغوط شديدة.

ونظرا لأن المتحور الجديد معدي للغاية، فقد اضطر عدد كبير من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى الدخول إلى الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، مما يجعل من الصعب على المستشفيات استيعاب حتى الزيادة الطفيفة في أعداد المرضى.