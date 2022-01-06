شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الكاتب الصحفى عزت إبراهيم متحدثا رسميا باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان في تصريحات لـ"الخليج 365"، اختيار الكاتب الصحفى عزت إبراهيم عضو المجلس، متحدثا رسميا باسم المجلس القومى.

يذكر أن الكاتب الصحفى عزت إبراهيم يشغل رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلى وموقع البوابة الإنجليزية "أهرام أون لاين" منذ عام 2017 ، وشغل منصب مدير تحرير الأهرام اليومى خلال الفترة من 2014-2017 و مدير مكتب صحيفة الأهرام في الولايات المتحدة خلال الفترة من 2009 حتى 2013 .

كما أنه حاصل على زمالة الكونجرس وجمعية العلوم السياسية الأمريكية "2003-2004"، وزميل زائر بمؤسسة بروكينجز في واشنطن 2003 وزميل زائر بجامعة yale في برنامج إعداد القيادات m Fellows World "2006-2007"، وحاصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة University of Sussex البريطانية في عام 2001 ، كما أنه حاصل على بكالوريس الإعلام "قسم صحافة" من جامعة القاهرة 1991 و يشغل رئيس وحدة دراسات الإعلام بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو الأمانة الفنية لاتحاد الصحفيين الأفريقيين.