وزير الدفاع البريطاني الأسبق: بلير أمرني بحرق مذكرة حول حرب العراق

طوني بلير (أ ف ب).

تعززت حملة تجريد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير من لقب الفروسية الليلة الماضية بمزاعم مدمرة من وزير دفاعه الأسبق جيف هون.

وقال هون في مقتطفات من كتابه عن حرب العراق: «إن رئاسة الوزراء في بريطانيا (داونينغ ستريت) أمرته بحرق مذكرة سرية تقول إن غزو العراق عام 2003 قد يكون غير قانوني».

في كشف مثير من شأنه أن يغذي حملة لتجريد رئيس الوزراء السابق من لقب فارس، حسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل».

وبحسب الصحيفة، فإنه عندما ظهر هذا الادعاء في عام 2015، نفى بلير المزاعم المتعلقة بالمذكرة السرية ووصفها بأنها «هراء».

لكن هون، الذي كان مسؤولاً عن الدفاع عندما بدأت الحرب، يصر على أن المزاعم كانت صحيحة وأنه قدم الآن رواية مثيرة عن «التستر» من داونينج ستريت.

وصرح هون بأن سكرتيره الخاص أخبر «بعبارات شديدة اللهجة» من قبل جوناثان باول، رئيس أركان بلير حين ذاك، أنه بعد قراءة الوثيقة يجب أن «يحرقها». وأضاف هون إن الماندرين التابع لوزارة الدفاع انزعج بشدة من الأمر، وتحدوا داونينغ ستريت من خلال إخفاء المذكرة في خزنة بدلاً من حرقها.