دولة الإمارات تعلن شفاء 902 حالة جديدة من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأربعاء، إجراء 405,418 فحصا جديدا لكورونا خلال آخر 24 ساعة على فئات مختلفة بالمجتمع.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 2,687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 777,584 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يستقر عدد الوفيات في دولة الإمارات عند 2,170 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 902 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 750,156 حالة.