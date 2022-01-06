اختناق شاب وزوجته في حريق منزل بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أصيب رجل وزوجته باختناق، اليوم الخميس، في اندلاع حريق بمنزلهما في مدينة البداري بمحافظة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق بمنزل ملك "رمضان. ح. ع" بجوار المدرسة الثانوية المشتركة بمدينة البداري.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف والإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

أسفر الحريق عن إصابة صاحب المنزل وزوجته باختناق، وجرى نقلهما إلى مستشفى البداري المركزي، ونتج عن الحادث احتراق المطبخ وبعض أثاث المنزل، حرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.