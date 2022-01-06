لمواجهة كورونا.. ليابان تدرس فرض شبه حالة الطوارئ في 3 مقاطعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تدرس السلطات اليابانية كيفية مواجهة ارتفاع حالات فيروس كورونا، التي تعود إلى متحور أوميكرون، حيث من المرجح أن تفرض قيودا جديدة في 3 مقاطعات.



وكانت مقاطعة أوكيناوا قد سجلت أكثر من 600 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء لأول مرة منذ أربعة أشهر. ويتوقع الخبراء أن ترتفع حصيلة الاصابات لنحو 1000 حالة اليوم الخميس.

وسوف يطالب حاكم أوكيناوا الحكومة المركزية الموافقة على فرض إجراءات شبه حالة الطوارئ. ومن شأن هذه الإجراءات السماح للمسؤولين بفرض قيود محددة قبل أن يصل النظام الطبي لوضع الأزمة.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن المسؤولين اليابانيين سوف يناقشون أيضا ما إذا كانت هذه الاجراءات سوف تفيد مقاطعتي ياماجوشي وهيروشيما.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو اليوم الخميس " بمجرد أن نتلقى طلبا رسميا، سوف تدرس الحكومة الأمر في أسرع وقت ممكن، وتعمل عن كثب مع حكام المقاطعات".

ويشار إلى أن مدينة إيواكوني بمقاطعة ياماجوشي بغرب اليابان تستضيف قاعدة القوات البحرية الأمريكية، التي تسجل ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

ويقول حاكم المقاطعة إن تفشي الفيروس بين أفراد القاعدة هو سبب انتشار الفيروس في أنحاء المدينة.

ومن المتوقع أن يدعم رئيس الوزراء فومي كيشيدا خطة فرض شبه حالة الطوارئ بعد إجراء مباحثات مع الخبراء.