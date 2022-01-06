وسائل إعلام تؤكد أن أكثر من 1000 جريح في تظاهرات كازاخستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية اليوم الخميس عبر التلفزيون الرسمي إن أكثر من 1000 شخص جرحوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز كازاخستان منذ أيام.



وصرح نائب وزير الصحة آجر غينات لقناة "خبر 24" أن "أكثر من ألف شخص أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب في مناطق مختلفة من كازاخستان، تم إدخال 400 منهم إلى المستشفى و62 شخصاً في العناية المركزة" حسب القناة التي نقلت عنها وكالتا إنترفاكس وتاس هذه المعلومات.

وقالت الشرطة إن أعمال الشغب أسفرت أيضاً عن مقتل العشرات.