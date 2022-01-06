هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: إجراءات على الطلبة والمدرسين المصابين بكورونا اتخاذها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الإجراءات الوقائية التي يجب على الطلبة والكوادر التربوية اتباعها في حال تأكد إصابتهم أو الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، وكذلك المخالطين لأشخاص مصابين، والتي تأتي تماشياً مع إرشادات هيئة الصحة بدبي، وفقا لموقع 24.



وشددت الهيئة على ضرورة قيام الطلبة والكوادر الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا القيام بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام، كما يجب على المدرسة أن توفر لهؤلاء الطلبة خيار التعلم عن بُعد، فيما يتطلب من المصابين الحصول على شهادة استكمال العزل الصحي من هيئة الصحة بدبي، قبل عودتهم إلى الدوام الحضوري في المدرسة.

وأوضحت الهيئة أنه يجب على جميع الطلبة والكوادر الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا عدم الذهاب إلى المدرسة، وفي المقابل يجب على المدارس توفير خيار التعلم عن بعد للطلبة الذين يعانون من هذه الأعراض، ويمكن لهؤلاء الطلبة والكوادر العودة مجدداً إلى المدرسة بعد زوال الأعراض، ودون الحاجة إلى إجراء مسحة الأنف (PCR).

وبينت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، أنه وتماشياً مع إرشادات هيئة الصحة بدبي، يجب على الطلبة والكوادر الذين حدَّدهم مسؤول الصحة والسلامة بوصفهم حالات مخالَطة، أن يعزلوا أنفسهم لمدة 7 أيام، وفي حال لم تظهر على المخالطين أعراض فيروس كوفيد خلال فترة العزل، يمكنهم العودة بعدها إلى المدرسة، ودون الحاجة إلى إجراء مسحة الأنف PCR، كما ليس هناك حاجة لقيام الساكنين مع المخالطين بالعزل الذاتي، ما لم تظهر على المخاطين أعراض الفيروس.

وأشارت إلى أن جميع الجهات الحكومية المعنية في حكومة دبي تعمل على المتابعة المستمرة للمعطيات والمستجدات الصحية حول جائحة كوفيد – 19، واتخاذ الإجراءات الاستباقية والتدابير الوقائية وتحديثها بما يضمن صحة وسلامة وجودة حياة المجتمع التعليمي باعتبارها أولوية قصوى.

في ذات السياق كانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، قد علقت كافة الرحلات المدرسية والتجمعات داخل المدرسة، مثل الطابور الصباحي والأنشطة الجماعية، بما في ذلك حصص التربية البدنية، كما يجب تعليق الأنشطة اللاصفية داخل وخارج المدرسة، وإغلاق المقاصف المدرسية وغيرها من الأماكن التي يتم فيها تقديم أو تناول الطعام.