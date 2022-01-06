شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال يوم واحد.. روسيا تسجل 15316 إصابة و802 وفاة جديدة بـ "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 15316 إصابة و802 حالة وفاة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية .



وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إنه إجمالي عدد الإصابات بلغ 10 ملايين و 601 ألف و 300 إصابة ، وعدد الوفيات 313 ألفا و 817 حالة وفاة وتماثل 22949 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين 9 ملايين و623 ألفا و 677 شخصا.

وشهد الوضع الوبائي في روسيا تحسنا خلال الأيام الأخيرة، من خلال تراجع عدد الإصابات والوفيات.