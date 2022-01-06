شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هروب أمينة.. هل هناك حلول للزوج المصرى لاسترداد أبنائه من أجنبية؟..نقلا عن"برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقي موقع " برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، الضوء على إشكالية غاية فى الأهمية تتمثل فى الموقف القانون للزوج حال هروب زوجته الأجنبية بالأبناء على خلفية هروب أمينة الإيطالية، أو السيدة ديسيرية مانكورى "اسمها الإيطالى السابق"، التى هربت بأبنائها، فلم تمض إلا شهور قليلة على احتفاء وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعى بقصة الإيطالية المتزوجة من رجل أعمال مصرى، وانتقالها للعيش معه فى مدينة الفيوم، وتخليها عن مظاهر الحياة الغربية من أجل استمرار العلاقة، ولكن سرعان ما عادت أمينة الإيطالية لتتصدر ترند جوجل والسوشيال ميديا من جديد، ولكن من الباب الخلفى هذه المرة، بعدما قامت بترك زوجها والهروب بأبنائهما الأربعة إلى بلدها.



صورة ضوئية من موقع برلمانى

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