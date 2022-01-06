البيت الأبيض يكشف أن أوميكرون يبدو أقل خطورة بالنسبة للأطفال من دلتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يبدو أن المتحور أوميكرون أقل خطورة من المتحور دلتا بالنسبة للأطفال، حسبما قال بن واكانا من فريق التعامل مع فيروس كورونا في البيت الأبيض، نقلاً عن أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للرئيس جو بايدن.



في غضون ذلك، تشهد المستشفيات الأمريكية بشكل ملحوظ نتائج أقل خطورة من موجة أوميكرون من تلك التي شهدتها خلال حالات الذروة السابقة لكورونا، ما يعكس تجربة جنوب أفريقيا وبريطانيا، ويهيمن المتحور أوميكرون على 95% من الحالات الجديدة في الولايات المتحدة.

وقالت شركة فايزر الأمريكية إن الحكومة الأمريكية وافقت على شراء 10 ملايين جرعة علاجية إضافية مضادة لكورونا، ما يمثل إضافة إلى مخزون البلاد من وسائل مكافحة الفيروس، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء الأمريكية.

وأعلن حكم ولاية ميريلاند الأمريكية لاري هوجان حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً في ولايته في الوقت الذي يتوقع فيه أن يبلغ عدد الذين يتلقون العلاج في المستشفيات أكثر من 5 آلاف شخص، بزيادة بنسبة 250% من الذروة التي وصلت إليها قبل عام.