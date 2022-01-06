بسبب خلل في الأنظمة.. كوريا الجنوبية تجمد تحليق طائراتها أف-35

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

جمدت كوريا الجنوبية كامل أسطول طائراتها المقاتلة من طراز أف-35، وفق ما ذكر مسؤولون الأربعاء، في انتظار التحقيق بعد هبوط اضطراري مدهش نفذه طيار.



بعد أن تعطلت معدات الهبوط في مقاتلة كورية جنوبية من طراز أف-35 بسبب خلل كبير في الأنظمة، لم يقفز الطيار منها، وقرر أن يهبط بها على بطنها وخرج سالماً.

وبدأ التحقيق في الحادث الذي وقع في قاعدة جوية في غرب البلاد، وتقرر تجميد إقلاع مقاتلات أف-35 الكورية الجنوبية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع: "خلال التحقيق الجاري، سيتوقف كامل أسطول طائرات اف -35".

طلبت كوريا الجنوبية 40 مقاتلة "أف-35 آيه" من لوكهيد مارتن الأمريكية ف 2014، واستلمت الدفعة الأولى بعد 5 أعوام.

ويعد هذا الهبوط الاضطراري الثلاثاء أول حادث معروف لطائرة من طراز أف-35 كورية جنوبية.

وعرض نائب رئيس أركان القوات الجوية الكورية شين أوك-تشول تفاصيل الحادث في جلسة البرلمان الأربعاء.

وأوضح أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض عندما سمع الطيار صوت انفجارات، ما دفعه لفحص أنظمة الطائرة.

وأضاف "جميع الأنظمة توقفت عن العمل باستثناء أدوات التحكم في الطيران والمحرك" مشيراً إلى أن الطيار اختار بعد ذلك الهبوط على جسم الطائرة السفلي.

وأضاف أنها المرة الأولى التي تحاول فيها طائرة أف-35 الهبوط على بطنها.

والمقاتلة إف-35 لايتنيغ الثانية الأسرع من الصوت هي من أقوى المقاتلات وأكثرها رشاقة في العالم، وتتميز بتقنية التخفي والاتصالات المتطورة.

ومع أن كلفتها تدنت في السنوات الماضية، إلا أن أنظمتها العسكرية تعمل وفق أغلى تقنية طورتها الولايات المتحدة على الإطلاق.

وكان آخر حادث لطائرة من هذا الطراز، تحطم المقاتلة الشبح "أف-35 بي" بعد سقوطها في البحر المتوسط أثناء إقلاعها من على متن حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث" في نوفمبر (تشرين الثاني) وتمكّن قائدها من النجاة.