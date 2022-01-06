شاهد.. جموع غفيرة تشيع جنازة الشيخ صالح اللحيدان في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شيعت جموع غفيرة جنازة الشيخ صالح اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، الأربعاء، من مسجد الراجحي، في العاصمة الرياض.



وأم المفتي العام في السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، صلاة الجنازة على اللحيدان، وسط توافد عدد كبير من المشيعين للصلاة عليه.

وتداول مغردون سعوديون مقاطع فيديو لجموع المصلين وهم يسيرون في جنازة اللحيدان، وكتب المغرد حاتم بن عبدالعزيز الشبيلي: "جمع غفير حضر الصلاة على الشيخ صالح اللحيدان الله يغفر له ويرحمه ووالدي وأموات المسلمين".

وتوفي الشيخ اللحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعودية سابقًا، الأربعاء، بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 90 عاما، قضى أكثر من 6 عقود منها في العمل بالقضاء والدعوة والخطابة، حيث عمل بالقضاء على مدار 46 عاما تدرج خلالها في العديد من المناصب وصولا لمنصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي شغله على مدار 17 عاما حتى عام 2009.

كما يعد الشيخ صالح اللحيدان من العلماء البارزين في المملكة، وأقدم أعضاء هيئة كبار العلماء بها الذي احتفظ بعضويته بها 51 عاما منذ تأسيسها عام 1971، وحتى وفاته.

وشغل الفقيد الراحل عضوية رابطة العالم الإسلامي، كما كان أحد ثمانية من المشايخ والعلماء الذين اعتلوا منبر مسجد "نمرة" لإلقاء خطبة عرفة خلال 43 عاما.