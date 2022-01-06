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وزير أردني يتحدث عن "مؤشر خطير" في المملكة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

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قال وزير أردني، إن وضع الأردن على القوائم الحمراء لبعض الدول بسبب مؤشر خطير.

 

وأوضح وزير السياحة الأردني، نايف الفايز، خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد" على شاشة رؤيا، أن الوزارة تسعى لمضاعفة أعداد الزوار للأردن خلال الثلاثة أعوام القادمة.

 

ولفت إلى أن عام 2020 لا يقاس عليه في أرقام قطاع السياحة في الأردن، وأن شهر آذار مهم جدا للسياحة في الأردن". وقال: "إن سياحة العبور كانت ناجحة، لكن لا يبنى عليها خطط استراتيجية".

 

وأكد وزير السياحة أن "الأشهر القادمة مهمة جدا بالنسبة لقطاع السياحة في الأردن".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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