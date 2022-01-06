جونسون يعلن إلغاء فحص PCR قبل مغادرة المسافرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيتم إلغاء فحص PCR ما قبل المغادرة للمسافرين إلى إنجلترا، وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد.



أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم تخفيف قواعد الاختبار للأشخاص المسافرين إلى إنجلترا، مبينة أنه اعتبارا من يوم الجمعة الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، لن يضطر المسافرون الملقحون بالكامل القادمون إلى إنجلترا إلى إجراء اختبار PCR قبل السفر.

وابتداء من يوم الأحد، بدلا من إجراء اختبار PCR في اليوم الثاني من الوصول، يمكنهم إجراء اختبار تدفق جانبي Lateral flow test. كما ستتغير قواعد العزل الذاتي عند الوصول.

هذا وستصبح هذه التغييرات سارية المفعول بدءا من 11 يناير وتنطبق في الوقت الحالي على إنجلترا فقط.

وأكد جونسون إجراء هذه التغييرات، بعد مكالمات من شركات سفر، قالت إن الإجراءات لم تكن فعالة في ظل انتشار متحور "أوميكرون" على نطاق واسع.

وأشار جونسون إلى إن اختبار ما قبل المغادرة "يثني الكثيرين عن السفر خوفا من أن يكونوا محاصرين في الخارج، وتكبد نفقات إضافية كبيرة".

يذكر أنه بموجب القواعد الحالية السارية حتى يوم الجمعة، يجب على جميع المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل فوق سن 12 عاما إظهار دليل على الاختبار السلبي للتدفق الجانبي أو اختبار PCR تم إجراؤه قبل يومين سابقين من الوصول إلى المملكة المتحدة. كما يجب على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل دفع تكاليف اختبار PCR في غضون يومين من الوصول والعزل الذاتي أثناء انتظار النتيجة.