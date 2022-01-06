شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد ضم النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، المستشار محمود عتمان الأمين العام للمجلس، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتقدم المستشار "عبد الرازق" إلى قداسة البابا والإخوة الأقباط باسمه وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة القلبية، مؤكدا عن أمله في أن تكون الأعياد فرصةً لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ، بالدور الذي تقوم به الكنيسة المصرية فى تعزيز الوحدة الوطنية، داعيًا المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، وجه البابا تواضروس الثاني الشكر للمستشار "عبد الرازق " على حضوره الكريم للتهنئة، داعيًا الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح مصرنا الحبيبة، ومؤكدًا أن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أراضيه.







