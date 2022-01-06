اليوم.. إجازة في البنوك والبورصة بمناسبة عيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

يتعطل اليوم الخميس العمل في البنوك العاملة في مصر والبورصة المصرية بمناسبة أعياد الميلاد.

وقال البنك المركزي، في بيان صحفي يوم الأحد، إنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022.

وقالت البورصة، في بيان أمس الأول الثلاثاء إنه "تقرر أن يكون الخميس الموافق 6 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الأحد 9 يناير الجاري".

وكان مجلس الوزراء قرر يوم الأحد الماضي، منح إجازة رسمية يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد بدلا من يوم الجمعة.