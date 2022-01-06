تراجع الكوسة والباذنجان البلدي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الكوسة، والباذنجان البلدي بين 25 و50 قرشا، اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وارتفع سعر كيلو البرتقال أبو سرة 50 قرشا، ليتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و8.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.