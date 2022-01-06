محافظ الفيوم يزور دير العزب والكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية للتهنئة بعيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية، ودير العزب، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وكان في استقبال المحافظ والوفد المرافق، كًل من الأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا توماس عدلي أسقف الفيوم والجيزة وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس سمير يونان راعي الكنيسة الإنجيلية بالفيوم، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس.

وقال محافظ الفيوم: إن رسالة المسيح هي رسالة سلام، مشيرًا إلى ضرورة المحافظة على المواطنة والمحبة بين أبناء الوطن تحت راية واحدة لصالح أبنائنا، مؤكدًا أن ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة هو تحقيق فعلي للمواطنة، لافتًا إلى أن ما مرت به الدولة خلال أزمة "كورونا"، وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية ورجال الدين، للخروج من تلك الأزمة بسلام، يدل على قوة وتحدي هذا الشعب العظيم، تحت قيادة سياسية واعية.