مصرع طالبة في ظروف غامضة بسوهاج.. ووالدها: تناولت لانشون وجبنة

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل مستشفى سوهاج العام، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، طالبة جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة، ونفى والدها الشبهة الجنائية، وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إشارة من مستشفى سوهاج العام، بصول "هاجر. ك" 17 عامًا طالبة بالثانوية العام وتقيم دائرة المركز جثة هامدة، ادعاء تناول مادة فسفورية.

وأفاد والدها بتناول ابنته وجبة طعام بالمنزل "لانشون وجبنة" والتي قامت بشرائها من أحد المحال التجارية "لا يعلمه"، ما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.