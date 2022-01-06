التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

دمرت الدفاعات السعودية، ليلة الخميس، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية، بحسب ما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال التحالف إن “الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة اطلقت باتجاه المملكة، وأضاف: “سنتخذ إجراءات فورية لتحييد وتدمير التهديد لحماية المدنيين”.

ويأتي هذا التطور بعد يوم تنفيذ التحالف ضربات جوية ضد أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء.

وقال التحالف إن الضربات أسفرت عن تدمير ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة في معسكر الفرقة الأولى مدرع.

وأكد التحالف الضربات دمرت أيضا مخزنين للطائرات المسيّرة في معسكر ضبوه في صنعاء، مشيرا إلى أن الضربات الجوية جاءت استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة من صنعاء.

وشدد التحالف على اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.