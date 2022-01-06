طيران الجزيرة الكويتي يعلّق الرحلات إلى ألما اتا في قازاخستان

قازاخستان (أ ف ب).

أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الأربعاء تعليق الرحلات إلى مدينة ألما اتا في قازاخستان بسبب الوضع هناك.

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان «بسبب الأوضاع الحالية في ألما اتا، قازاخستان، تم تعليق جميع رحلات طيران الجزيرة مؤقتاً إلى مطار ألما اتا. سيتم توفير المعلومات عن عودة الرحلات حين توفرها».

ووفقاً للموقع الإلكتروني لشركة الطيران الاقتصادي، فإن ألما اتا هي المقصد الوحيد لها في قازاخستان.