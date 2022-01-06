بريطانيا تسجل 194747 إصابة جديدة بكوفيد-19 و334 وفاة

05 يناير , 2022
بريطانيا (أ ف ب).
أظهرت بيانات حكومية تسجيل 194747 إصابة جديدة بكوفيد-19 في بريطانيا اليوم الأربعاء، فضلاً عن 334 وفاة في غضون 28 يوماً من ثبوت الإصابة بفيروس كورونا.
وشملت أرقام الوفيات المُبلغ عنها اليوم بيانات المستشفيات في إنجلترا على مدى أربعة أيام، مع تجميع البيانات بعد عطلة موسمية.
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