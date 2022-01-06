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اسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,250
سعر شراء الدولار 147,500
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار. 2,850,000 تومان
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 112,93 دولار
100 باوند 135,15 دولار
100 دولار 1376,24 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1801,08 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 80,13 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 77,26 دولار
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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