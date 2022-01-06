ماذا قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال لقائها نانسي بيلوسي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عقب لقائها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، أن الديمقراطية "لا تهبط من السماء"، مشيرة إلى أن هذا هو أحد الدروس المستفادة من حادثة الهجوم على مبنى الكونعرس الأمريكي في مثل هذا اليوم من العام الماضي.



وجاء اجتماعهما في واشنطن عشية الذكرى السنوية الأولى للهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير (كانون الثاني)2021، عندما اقتحم حشد من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الحكومة الأمريكية.

وقالت بيربوك إن الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين أقوياء، وإلى مناصرة مستمرة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، والتزام بدعم مؤسسات الدولة.

وأضافت الوزيرة الألمانية خلال أول زيارة رسمية لها للولايات المتحدة، أن الألمان اهتزوا بسبب الأحداث التي شهدتها واشنطن قبل عام.

ومن المتوقع أيضاً أن تناقش بيربوك، وهي عضو في حزب الخضر الألماني، السياسات المناخية مع الإدارة الأمريكية خلال زيارتها.

والتقت بيربوك في وقت سابق نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن حيث حذر الجانبان روسيا من التعرض لعواقب بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقالت بيربوك إن "التصرف الروسي ثمنه واضح"، محذرة من أن أي انتهاك جديد للسيادة الأوكرانية ستكون له "عواقب وخيمة" بالنسبة لروسيا.