شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بإنشاء مستشفى بمنطقة الطروات بحلوان وإدراجها فى الخطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استكمال مخطط إنشاء مستشفى متكامل فى منطقة الطروات بحى طرة فى حلوان.

وقالت النائبة مرثا محروس خلال استعراضها طلب الإحاطة، إن منطقة الطراوات بحى طرة فى حلوان 250 ألف مواطن، ولا توجد مستشفى، والناس تذعب إلى مستشفى حلوان العام مما يشكل عبء، كما أن مستشفى حلوان العام تحتاج للتطوير.

تابعت محروس: "لا توجد أى جهود من وزارة الصحة لخدمة الأهالى فى هذه المنطقة، وقصة هذه المستشفى بدأت منذ عام 2004، حيث توجد أرض مساحتها نحو 14 ألف فدان، وتم تخصيص الأرض والفلوس كانت موجودة واستردتها الدولة لعدم الجدية، والأرض تحت إشراف مديرية الصحة، فلمصلحة من كل هذا، الناس فى أمس الحاجة للمستشفى".

من جانبه، قال الدكتور محمد شوقى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة: "الأرض عليها مشكلة واحدة أنها مجاورة لجبانات، مما يجعلها غير مطابقة، وإذا تم إصدار قرار بإعادة تخصيص الأرض سنبدأ التنفيذ، وبالفعل حلوان وطرة والمعصرة محتاجة إنشاء مستشفى فى أى منها، والإسناد ليس بأيدينا".

وأوضح ممثل وزارة الصحة، أن مستشفى حلوان العام حاليا غير مدرجة فى الخطة، وبمجرد ما تدرج لا توجد مشكلة وسيتم بدأ التنفيذ.

فيما قال ممثل وزارة التخطيط: "نستهدف المشروعات التي تكون نسبة تنفيذها من 50 - 60%، ومستشفى حلوان العام غير مدرجة، ووزارة التخطيط ليس لديها مانع فى إدراج المستشفى وفقا لترتيب أولويات وزارة الصحة".

وتحدث النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشئون الصحية، قائلا: "موضوع أن الأرض غير مطابقة بسبب وجودها بجوار المقابر، المفروض العكس صحيح، ممنوع بناء مقابر بجوار كتلة سكنية، الأهم إنشاء مثل هذا المشروع لأنه منفعة عامة".

وعقبت النائبة مرثا محروس، قائلة: "كنت أتمنى أسمع سبب أقوى غير إن الأرض مجاورة للمقابر، هناك حل بأن اقتص جزء من الأرض لحماية الجبانات وإنشاء المستشفى على الجزء الآخر، أو اللجوء لأرض أخرى مساحتها 5 فدان لإنشاء المستشفى عليها"، وطلبت رد كتابى عن خطة وزارة التخطيط لإدراج هذا المشروع ضمن خطة عام 2023.

من جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة توصى وزارة الصحة والمديرية والمحافظة باستكمال دراسة أى أرض تصلح للمستشفى، وسرعة إدراج مستشفى حلوان العام فى الخطة الاستثمارية 2022/2023.