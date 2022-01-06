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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفعيله بدول خليجية.. الكويت تقترب من هذا القرار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
يعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا غدا الخميس، لمناقشة اعتماد التعليم عن بُعد.
وكشفت«الراي» الكويتية عن مصادر تربوية أن وزارة التربية ترصد الإجراءات الخليجية مع تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.
يأتي هذا بعد اتجاه بعض الدول إلى اعتماد التعليم عن بعد لمدد مؤقتة وقصيرة على غرار قطر والإمارات.
وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يطرح الأمر على مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، ولا قرار حتى الآن في شأنه، إلا بعد مناقشة مستفيضة تدرس الأبعاد التربوية والتعليمية والصحية كافة.
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