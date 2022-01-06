انت الان تتابع خبر توضيح هام من الرافدين بشأن عمولة أصحاب منافذ الكي- كارد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام المصرف في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "عمولة صاحب المنفذ ثابتة على شريط سحب راتب الموظف والمتقاعد ولن تتغير".

يذكر ان مصرف الرافدين، دعا في وقت سابق بعض منافذ الصرف الى عدم استيفاء عمولات مالية اضافية عند توزيع مستحقات رواتب الموظفين والمتقاعدين.



وقال المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بعض مكاتب المنافذ الخاصة تقوم بفرض مبالغ نقدية اضافية عند تسليم الرواتب، مؤكداً أن العمولة ثابتة ولن تتغير وهي مثبتة على شريط حركة سحب الراتب".

وطالب المصرف، الموظفين والمتقاعدين في حال ورود شكاوى باستيفاء مبالغ معينة الاتصال على مركز خدمة الزبائن ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب المنفذ الذي لم يلتزم بالتعليمات.