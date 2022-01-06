انت الان تتابع خبر 'قرار مفاجئ'.. دجوكوفيتش يُمنع من دخول استراليا والسبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصدرت قوة الحدود الأسترالية بيانًا في وقت مبكر من اليوم الخميس قالت فيه إن" جوكوفيتش فشل في تقديم الدليل المناسب لتلبية متطلبات الدخول و تم إلغاء التأشيرة لاحقًا ".

ووصل دجوكوفيتش بعد حصوله على إعفاء طبي من متطلبات التطعيم الصارمة ضد فيروس كورونا في بطولة أستراليا المفتوحة .



وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن " فريق جوكوفيتش قد تقدم بطلب للحصول على نوع خاطئ من التأشيرة لشخص مع إعفاء طبي".

ومن المتوقع أن يستأنف محامو دجوكوفيتش القرار ، الذي جاء بعد أن قضى أكثر من ثماني ساعات في مطار ملبورن تولامارين في انتظار معرفة ما إذا كان سيسمح له بدخول البلاد.

وأصدرت حكومة ولاية فيكتوريا تفويضًا بأن يتمكن اللاعبون والموظفون والمشجعون والمسؤولون الذين تم تطعيمهم بالكامل فقط من دخول ملاعب ملبورن بارك عندما تبدأ البطولة في 17 من كانون الثاني الحالي.



وتقدم 26 شخصًا فقط على صلة بالبطولة بطلب للحصول على إعفاء طبي .

يذكر ان من بين الأسباب المسموح بها لمن يتقدمون للحصول على إعفاء من التطعيم يمكن أن تشمل الحالات الطبية الخطيرة الحادة ، ورد الفعل العكسي الخطير لجرعة سابقة من لقاح كورونا أو دليل على إصابة بكورونا خلال الأشهر الستة السابقة.

