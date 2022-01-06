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تعرف على إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على إجمالي إصابات ووفيات حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 295.36 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و809755.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق         إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة              832757                          56980630

 

الهند                             482551                            35018358

 

البرازيل                       619426                           22323837

 

المملكة المتحدة             149284                          13835334

 

فرنسا                           124563                          10589505

 

روسيا                          662064                          10585984

 

تركيا                           82592                          9567532

 

ألمانيا                       112680                           7254905

 

إسبانيا                    89689                            6785286

 

إيطاليا                  138276                               6756035.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                عدد الوفيات                  عدد الإصابات

 

27 - العراق                       24191                        2095183

 

42 - الأردن                       12791                         1071837

 

44 - المغرب                     14867                         971961

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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