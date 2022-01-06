طقس الخميس.. الأرصاد: شوائب عالقة وظاهرة مسيطرة وأمطار على هذه الأماكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وأكدت الهيئة أن الظواهر الجوية عبارة المسيطرة عن تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا (من 4 : 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما يوجد شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:​