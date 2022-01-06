حدث ليلا| وفاة مها أبو عوف وحقيقة تعيين مدرسين جدد

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يأتي:

3 عقاقير.. هل تغني الأدوية الجديدة لكورونا عن اللقاح؟

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأدوية الجديدة التي تعاقدت عليها وزارة الصحة ليست بديلة عن لقاحات فيروس كورونا، ولابد من أخذ اللقاحات لمواجهة الجائحة.

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"سر منحنى الموت".. الطريق الأوسطي يحصد الأرواح والنيابة تناشد: "أصلحوا العيب"

حوادث مروعة يشهدها طريق الدائري الأوسطي بشكل شبه يومي، ليحصد معها أرواح الأبرياء وتخلف خسائر مادية كبيرة، كان آخرها الحادث المروع الذي وقع، الأربعاء، أسفر عن اصطدام 8 سيارات ملاكي و2 نقل ثقيل، توفى فيه شخص وإصابة 8 آخرين، واشتعلت النيران في عدد من السيارات، وسط محاولة لإنقاذ المواطنين داخل السيارات بموقع الحادث، بينما يعيش المارين على هذا الطريق رعب حقيقي، فالمشاهد المأساوية للحوادث السابقة ودماء الضحايا لا تغيب عن أذهان الجميع، ليطلقوا عليه "طريق الموت".

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وفاة الفنانة مها أبو عوف

قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة الكبيرة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا منذ قليل داخل إحدى المستشفيات بعد صراع مع المرض.

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27 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 912 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 323913 حتى اليوم.

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"ليس لكل المواطنين".. هيئة الدواء تكشف تفاصيل التحذير من تناول الفول والطعمية- فيديو

قال الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون التوعية الدوائية، إن الهيئة لا تحذر من تناول الفول والطعمية بشكل عام، ولكن الهيئة تحذر من تناول مرضى انيميا الفول للأطعمة التي يدخل فيها الفول، مشيرًا إلى أن التحذير مقتصر على مرضى أنيميا الفول وليس كل المواطنين.

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أول تعليق من أرملة المجني عليه في قضية "سفاح الإسماعيلية"

قالت جيهان مصطفى أرملة المجنى عليه، بقضية الإسماعيلية، إنهم لن يقيموا العزاء، إلا بعد أن يتم شنق المتهم في القضية.

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بعد تصريح الوزير.. مصدر بالتموين يحسم الجدل بشأن وقف بطاقات بدل التالف

كشف مصدر بوزارة التموين حقيقة وقف استخراج البطاقات بدل التالف والفاقد بعد تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الخاصة بوقف البطاقات التالفة.

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"بناشد الرئيس يجيب حق بنتي".. والدة فتاة الغربية: "الدنيا كانت بتحكي ببسنت"

قالت السيدة هناء، والدة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة، إنه القبض على المتهمين المتسببين في قضية ابتزاز ابنتها، مضيفة: "بنتي مشتكتش لأي حد لأني كان عندي جلطة من أسبوع ومكنتش عايزه تزعلني او تحكيلي أي حاجه ومعرفناش أي حاجة إلا يوم الحادثة".

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بعد اجتماع حكومي.. وزير التعليم يكشف حقيقة تعيين مدرسين جدد

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة تعيين مدرسين جدد، موضحًا أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا يضم جميع الجهات التي لها دور في ذلك، لانها مشكلة كبيرة وتحتاج أموال وتفاصيل كثيرة.

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إحالة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة التونسية السابق إلى المحاكمة

قررت النيابة التونسية، مساء الأربعاء، إحالة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق، وعددًا من سياسيين والمسؤولين السابقين، إلى المحاكمة بتهم تتعلق بمخالفة قوانين الكشف عن الموارد المالية في الانتخابات، حسبما ذكرت قناة "الحدث".

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