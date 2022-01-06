أمريكا تؤكد دعمها لليابان وأوكرانيا وتدين صواريخ كوريا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أكدت الولايات المتحدة أن التحالف بينها وبين اليابان بات أقوى من أي وقت مضى، حسبما أفاد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء.

ونقل برايس عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قوله في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، :"نعتزم ، في العام الجديد،زيادة تحديث تحالفنا، وتنسيق أهدافنا الاستراتيجية، وتوسيع التعاون بيننا بشأن العديد من القضايا ذات الأولوية".

كما أعرب المسؤولان عن التزام بلديهما المشترك بمكافحة جائحة كورونا والتعافي منها.

وأضاف برايس أن بلينكن أدان إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية ، وشدد على أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان لا يزال صارما. كما بحث التعاون مع اليابان لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل وإرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وعن الوضع في أوكرانيا، أكد بلينكن وهاياشي مجددا دعمهما الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، وناقشا الجهود الرامية إلى ردع روسيا عن القيام بمزيد من الأعمال العسكرية أو "الأعمال العدوانية الأخرى".