بيلاروسيا تطرد دبلوماسياً بولندياً بسبب حادث سيارة

‎مينسك: طردت بيلاروسيا دبلوماسياً بولندياً الأربعاء بسبب ما وصفته بـ "فعل مشين" وسط تقارير عن محاولة مسؤولين بولنديين مساعدة رجل متهم بالمسؤولية عن حادث سيارة مميت للخروج من بيلاروسيا.

وقالت وزارة الخارجية البولندية إن قنصل برست طُرد، مضيفة أنها تحقق في القضية وستصدر بياناً أكثر تفصيلاً لاحقاً.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنها طردت الدبلوماسي، مضيفة أنها لا ترى إمكانية استمرار عمله على الأراضي البيلاروسية، كما استدعي القائم بأعمال السفارة البولندية نتيجة ما وصفته بـ "فعل مشين".

ويشتبه في أن بولندياً تسبب في حادث سير أسفر عن مقتل فتاتين من بيلاروسيا، وفق مصادر بيلاروسية.

وأفادت تقارير بمنع الرجل من مغادرة بيلاروسيا لكنه حاول مغادرة البلاد لتجنب المقاضاة.

وقالت المصادر إن مسؤولي الحدود في بيلاروسيا أحبطوا محاولة هروب البولندي، التي بدأها ونظمها مسؤولو القنصلية العامة البولندية، في مدينة برست.