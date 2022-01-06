بالفيديو - مقتل 13 على الأقل في حريق منزل في فيلادلفيا

05 يناير , 2022
حريق منزل في فيلادلفيا.
لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً حتفهم في حريق شب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بأحد المنازل في مدينة فيلادلفيا الأميركية، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن مصادر لم تحددها في الشرطة وإدارة الإطفاء.
ولم يتسن بعد الوصول إلى إدارتي الإطفاء والشرطة في فيلادلفيا لتأكيد عدد القتلى في الحريق الذي وقع في منزل بمنطقة فيرمونت في المدينة، بحسب «رويترز».
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