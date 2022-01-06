سوريا: القوات الإسرائيلية تعتدي بالقذائف على محيط قرية الحرية بريف القنيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق-أ ش أ:

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أمس الأربعاء، باعتداء القوات الإسرائيلية بعدد من القذائف على منطقة الأحراج التابعة لبلدة الحرية بريف القنيطرة الشمالي الغربي.

وأوضحت (سانا) أن القوات الإسرائيلية استهدفت بعدد من قذائف الدبابات حراج قرية الحرية وسط سماع دوي انفجارات في المنطقة، مشيرة إلى أن القذائف جاءت تزامنا مع تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي المروحي والاستطلاعي بالمنطقة.

يذكر أن القوات الإسرائيلية اعتدت في الـ 28 من الشهر الماضي بالصواريخ على ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.