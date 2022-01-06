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قصف إسرائيلي طال محيط قرية الحرية في القنيطرة السورية

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 43 دقيقة

الجيش الاسرائيلي

أعلنت وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري أن “عدوانا إسرائيليا استهدف محيط قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي الغربي”.

وأضافت الوكالة أن إسرائيل “استهدفت بعدد من قذائف الدبابات حراج قرية الحرية وسط سماع دوي انفجارات في المنطقة”.

وتابعت أن “العدوان الإسرائيلي تم بالتوازي مع تحليق كثيف لطيران الاحتلال المروحي والاستطلاعي بالمنطقة”.

وكانت إسرائيل قصفت في الـ28 من الشهر الفائت بالصواريخ على ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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