بلينكن: لن تحرز المفاوضات مع روسيا أي تقدم ما دامت توجه فوهة مسدسها لرأس أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن على روسيا تخفيف الضغط على أوكرانيا إن أرادت تقدم المفاوضات، مجددا التحذير من “تداعيات كبيرة في حال غزوها”.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في واشنطن: “السؤال الوجيه هو معرفة إن كانت روسيا جدية في نيتها للحل الدبلوماسي”.ا

وأضاف: “سيكون من الصعب إحراز تقدم فعلي في جو من التصعيد والتهديد والمسدس موجه إلى رأس أوكرانيا”.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: “لا يمكن اتخاذ قرار حول أمن أوروبا من دون أوروبا. من الأهمية بمكان انخراط الشركاء في أوروبا”.

فعقّب بلينكن: “لن يتخذ أي قرار حول أوروبا من دونها.. نحن لا نتحدث فقط عن تعاون كامل وتشاور كامل بل مشاركة أيضا”.

واعتبر أن على ألمانيا أن تعطل مشروع أنابيب الغاز “السيل الشمالي 2″ المثير للجدل إن هاجمت روسيا أوكرانيا”.

من المهم الإشارة إلى أن روسيا تطالب باتفاق يمنع توسع حلف الأطلسي شرقا باتجاه حدودها.

وطرح الرئيس فلاديمير بوتين مسودتي ضمانات أمنية على واشنطن والناتو، تحت طائلة اضطرار روسيا لاتخاذ إجراءاتها للدفاع عن مصالحها، حيث “بات الناتو على عتبة البيت الروسي”، ما يحتم على موسكو الرد وعدم الوقوف مكتوفة اليدين، حسب الرئيس بوتين.