شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل وزارة الصحة يستعرض خطة مواجهة متحور أوميكرون أمام "صحة النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب أيمن محسب، بشأن خطة وزارة الصحة للتصدي لمتحور أوميكرون وكيفية الوقاية منه.

وتحدث ممثل وزارة الصحة، وقال إن أول حالة اكتشفت لمتحور أوميكرون كانت في دولة جنوب أفريقيا، يوم 23 نوفمبر 2021، وبعد 4 أيام تم إعلان أنه متحور مثير للقلق.

وأكد أن مصر اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، ومنها أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت تعليق الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالميةبشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذى أطلق عليه "أوميكرون".

وأضاف أنه يتم اتخاذ إجراءات وقائية في المطارات وفحص القادمين من الخارج، كما تم تسريع وتيرة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا بالاضافة إلى تسهيل اجراءات تسجيل الحصول علي اللقاحات مثل محطات المترو والقطار والمواصلات مشيرة إلى أنه تم اضافة الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما ضمن الفئات المستهدفة بالتطعيم، بالاضافة إلى البدء في تطعيمات الجرعة الثالثة التنشيطية للفئات المستهدفة لمن مر علي تلقيه اللقاح 6 أشهر.

وتابع: "أول حالة تم رصدها لمتحور أوميكرون في مصر كانت في ديسمبر 2021، حيث رصدنا أول 3 حالات راجعة من جنوب إفريقيا، وحالتهم مستقرة وخرجوا من المستشفى".

ولفت ممثل وزارة الصحة إلي أن هناك 35 مليون مواطن تلقوا جرعة أولى من اللقاح، و21 مليون تلقوا جرعة ثانية.

وأشار إلي أن الحالات التي توفيت بكورونا السنة الماضية 74 % منهم لم يحصلوا علي اللقاح.



















