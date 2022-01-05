شكرا لقرائتكم خبر عن بالقانون.. كيف تكتشف تلوث الغذاء وخطورته على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 10 لسنة 1966 حول مراقبة الأغذية، عدد من الحالات التي يعد من خلالها هذه الأغذية ضارة على الصحة وتهدد سلامة المتسهلكين، ومن ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتوط في ترويج وتوزيع تلك الأطعمة.

وطبقا للقانون تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى الأحوال الآتية:

1. إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض للاشخاص

2.إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان.

3.إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التى تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها.

4.إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التى تنتقل إلى الانسان أو من حيوان نافق.

5.إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.

6.إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها.

7.إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارة بالصحة.