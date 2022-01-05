شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بإنشاء مستشفى عام بالمرج ومعاينة الأرض المخصصة للتنفيذ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن عدم توفير الاعتمادات اللازمة لإنشاء مستشفى المرج العام على الأرض الكائنة بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعى.
وقال النائب أحمد على إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، إن هناك تقاعس من وزارة الصحة والسكان في توفير الحد الأدنى للخدمات الصحية بحي المرج الذى تزيد كثافته عن 3 ملايين نسمة، على الرغم من توفير الأرض من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وأيضاً أرض الشركة القابضة للتشييد والتعمير لإنشاء مستشفى عام المرج.
وتابع نائب المرج: "لا توجد مستشفي عام بالمرج، لا يوجد حد أدني من الخدمات الصحية، وحتي الآن وزارة الصحة لم تعاين الأرض لإنشاء المستشفي، رغم تخصيصها من قبل وزارة التضامن ومساحتها 16 ألف متر مربع، وتحدد 3 اجتماعات من قبل ولم يحضر ممثل وزارة الصحة".
وقال أشرف الأتربى مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، إن هناك مشكلة أن الأرض تابعة لوزارة التضامن، والأرض لم تحدد ولم تسلم لوزارة الصحة حتي يتم معاينتها، والأرض مقسمة بين جهتين، ونتفق أن المرج في أمس حاجة بالفعل لوجود مستشفي، وعملنا للمستشفي برنامج وظيفي وتشمل 250 سرير".
وعقب النائب أحمد على إبراهيم، علي ممثل وزارة الصحة: "كلامك غير صحيح، الأرض موجودة وأرسلت للوزارة خطابات أكثر من مرة لمعاينة الأرض ولم يحضر أحد".
وأكد ممثل وزارة الصحة، أنه سيتم التنسيق الأسبوع المقبل لمعاينة الأرض.
وأوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وزارة الصحة بأنه خلال أسبوع تقدم تقريرا للجنة يفيد بأن الوزارة عاينت الأرض والاستعداد للتنفيذ.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن تدنى الخدمة المقدمة للأهالي من قبل مستشفى جراحات اليوم الواحد بحي المرج - محافظة القاهرة مع وجود نقص في المستلزمات الطبية بالمستشفى وسوء الإدارة وغياب الرقابة الداخلية بالمستشفى.
وقال النائب مقدم طلب الإحاطة، إن هناك نقص في الخدمات بمستشفي جراحات اليوم الواحد، متابعا: "لا توحد أشعة مقطعية ولا جراحة قلب، حتي الولادة ولا يوجد سوي حضانتين، وهناك نقص القوي الأساسية في الطوارئ والاستقبال ونقص القوي الأساسية في أطباء الرعاية والتخدير، وفي الطوارئ يأتوا بتعاقد، ولا توجد جراحة أطفال".
وطلبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، من وزارة الصحة تقديم تقرير كامل عن مستشفي جراحات اليوم الواحد بحي المرج والخدمات المقدمة للمواطنين وما ينقصها من خدمات ومستلزمات.