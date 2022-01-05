شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بإنشاء مستشفى عام بالمرج ومعاينة الأرض المخصصة للتنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن عدم توفير الاعتمادات اللازمة لإنشاء مستشفى المرج العام على الأرض الكائنة بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وقال النائب أحمد على إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، إن هناك تقاعس من وزارة الصحة والسكان في توفير الحد الأدنى للخدمات الصحية بحي المرج الذى تزيد كثافته عن 3 ملايين نسمة، على الرغم من توفير الأرض من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وأيضاً أرض الشركة القابضة للتشييد والتعمير لإنشاء مستشفى عام المرج.