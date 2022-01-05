شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" بالنواب تستعرض شكاوى المواطنين للبت فيها وإرسالها للجهات المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، على مدار يومين عدد من الاجتماعات، تم خلالها استعراض العديد من شكاوى المواطنين الواردة للجنة للبت فيها وإرسالها للجهات المختصة.

وانطلاقاً من الدور الرقابى لمجلس النواب، قامت اللجنة باستعراض التوصيات الصادرة بالاجتماعات السابقة للوزرات والجهات المعنية بملف حقوق الإنسان، للوقوف على أرض الواقع من تنفيذ تلك التوصيات، وكذلك المساعدة فى إزالة أى معوقات قد تواجههم.

كما استعرضت اللجنة موقف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من وحدات حقوق الإنسان، من حيث هيكلها والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنظومة تلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.