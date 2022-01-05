شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الموافقة عليه.. كيف انتصر قانون أكاديمية الفنون لأعضاء هيئة التدريس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء القانون المقترح بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر برقم 158 لسنة 1981، ليكون بمثابة رد الجميل لأعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش، ليمنحهم حزمة من الامتيازات، وبعد أن أعلن مجلس النواب، في جلسته العامة الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بالموافقة بصورة نهائية على هذا المقترح القانوني، نرصد خلال السطور التالية أهم ملامح القانون:

وفيما يلي أهم الامتيازات التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس طبقا لأحكام القانون المقترح:

1. تعيين أعضاء هيئة التدريس من بلغوا سن المعاش مكافأة مالية تعادل كامل الأجر لنظيره العامل.

2.الأحقية في الجمع بين المكافأة والمعاش وأن يكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس.

3. يقوم أعضاء هيئة التدريس بكافة الواجبات فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة.

4.الأحقية في ندبهم وإعارتهم وفقاً لضوابط يضعها مجلس الأكاديمية.

5. السماح بتعيين أعضاء هيئة التدريس من مختلف الدرجات ممن بلغ سن المعاش للعمل كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين .