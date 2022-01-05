احتجاجات عنيفة ضد غلاء الأسعار.. استقالة الحكومة وقطع الإنترنت وإعلان الطوارئ بكازاخستان

أعلنت الرئاسة الكازاخية -اليوم الأربعاء- أن الحكومة قدمت استقالتها للرئيس قاسم جومرات توكاييف، وجاء ذلك في محاولة لتهدئة غضب المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج وأضرموا النار في مبان رسمية احتجاجا على الأداء الحكومي وارتفاع الأسعار، وقد عمد أكبر مشغل للإنترنت إلى قطعها عن كامل البلاد.



ونقلت وسائل إعلام كازاخية أن المحتجين يقتحمون مبنى حاكمية ألماتي أكبر مدن البلاد.



ونقلت الجزيرة عن مراسلها، أن المحتجين نهبوا مبنى حاكمية ألماتي، وأن النيران اشتعلت في الطابق الأول من المبنى، وأضاف أن أكبر مشغل للاتصالات قطع خدمات الإنترنت عن عموم البلاد.



وفي وقت سابق، نشرت رئاسة الجمهورية على موقعها الإلكتروني مرسوما، جاء فيه أن الرئيس قَبِل استقالة حكومة رئيس الوزراء عسكر مامين، وكلّف علي خان إسماعيلوف (نائب رئيس الوزراء) بتصريف الأعمال ريثما تشكّل حكومة جديدة.



وأضاف المرسوم أن أعضاء الحكومة سيواصلون أداء واجباتهم الوظيفية لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفا أن المرسوم دخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيع الرئيس توكاييف عليه.



وأمر الرئيس الكازاخي الحكومة بالسيطرة على أسعار الوقود والسلع الأساسية، وقال إن الحكومة المقالة تتحمل مسؤولية التوتر، وإن الوزراء فشلوا في مواجهة التضخم.





حالة طوارئ

وأتت استقالة الحكومة غداة إعلان الرئيس حالة الطوارئ في ألماتي، العاصمة الاقتصادية، بعدما شهدت هذه المدينة الواقعة جنوب شرق -مساء الثلاثاء- مظاهرة ضخمة، استخدمت الشرطة لتفريقها القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع.





وأعلن توكاييف حالة الطوارئ في ألماتي ومقاطعة مانغيستاو اعتبارا من اليوم 5 يناير/كانون الثاني حتى 19 من الشهر ذاته، على أن يسري خلال هذه الفترة حظر تجول ليلي يبدأ الساعة 11 ليلا وينتهي عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.



وذكرت وكالة رويترز أن الشرطة اعتقلت أكثر من 200 شخص بعد مهاجمة مبان حكومية خلال الاحتجاجات، في حين قالت وزارة الداخلية إن المحتجين أحرقوا 37 سيارة شرطة خلال المظاهرات.





استياء واحتجاج

وكانت تطبيقات المراسَلة -تلغرام وسيغنال وواتساب- قد توقفت عن العمل مساء الثلاثاء، بعد أن نزل الآلاف إلى الشوارع، في الدولة الغنية بالنفط، للتعبير عن استيائهم من ارتفاع الأسعار والأداء الحكومي.



وأشعل فتيل الاحتجاجات ارتفاع أسعار الغاز، لكنّ الخطوة الحكومية لخفض الأسعار تلبية لمطالب المحتجين لم تسهم في تهدئة غضبهم.



من جهتها، أوضحت وزارة الطاقة أن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع الطلب على إسطوانات الغاز، الذي بدأ تداوله في بورصة الطاقة مع بداية العام.



وعقب اندلاع المظاهرات، دعا توكاييف لضبط النفس، وكتب على تويتر أنه "يتعين أن يتحلى المتظاهرون بالمسؤولية وأن يكونوا على استعداد للحوار".



وأضاف الرئيس أن توجيهات صدرت للشرطة بمنع حدوث "انتهاكات للنظام العام" وقال إنه طالب السلطات بإيجاد "حل يصب في صالح الجانبين".



(الجزيرة)