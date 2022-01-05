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شكرا لقرائتكم خبر عن تفحم جثث وسقوط قتلى ومصابين في حادث مروع بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت القاهرة، الأربعاء، حادث تصادم مروع بين أكثر من 13 سيارة متنوعة ما بين نقل ثقيل ونقل خفيف ونقل ركاب وخاصة.
الحادث وقع قرب مدينة 15 مايو أعلى الطريق الدائري الأوسطي القادم من القاهرة الجديدة باتجاه محافظة الفيوم جنوبا عند نفق الأوتوستراد، بحسب ما أكده مصدر أمني لموقع “سكاي نيوز عربية”.
وقال شاهد عيان أحمد بكري (36 عاما)، ويعمل سائقا، إن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة من جانب إحدى سيارات النقل الثقيل، التي تفاجأ قائدها بتوقف حركة المرور عند مدخل نفق الأوتوستراد فدهس السيارات المتوقفة وتبع ذلك اصطدام عدة سيارات أخرى لنفس السبب.
وحسب شاهد العيان الذي تحدث لموقع “سكاي نيوز عربية” فإن الحادث نتج عنه قتلى وجرحى وتفحم بعض السيارات والجثث، فيما تهشمت سيارات أخرى تماما بجميع ركابها.
وأوضح أن أجهزة الأمن والدفاع المدني وكذلك سيارات الإسعاف انتقلت للتعامل مع الحادث.
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