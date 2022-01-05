شكرا لقرائتكم خبر عن فرض الطوارئ بعاصمة كازاخستان حتى 19 يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، فرض حالة الطوارئ في العاصمة نور سلطان ابتداء من اليوم وحتى 19 يناير، على وقع احتجاجات تشهدها البلاد.

وقال مرسوم رئاسي اليوم: إنه بسبب تهديد خطير ومباشر لسلامة المواطنين، ومن أجل ضمان استعادة القانون والنظام، وحماية حقوق وحريات المواطنين، قمنا بإعلان حالة الطوارئ داخل مدينة نور سلطان من الساعة 16:00 مساء اليوم [بالتوقيت المحلي] حتى الساعة 12:00 يوم 19 يناير 2022 [بالتوقيت المحلي]"​​.

وأوضح المرسوم أنه أثناء حالة الطوارئ سيتم تقييد الدخول والخروج من نور سلطان، ومنع الاحتجاجات، ومصادرة الأسلحة من الأفراد.

كما وقع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف اليوم مرسوما بإقالة الحكومة، وتعيين النائب الأول لرئيس الوزراء عليخان سمايلوف رئيسا للحكومة بالوكالة.