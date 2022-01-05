انت الان تتابع خبر التحالف الدولي يعلن تعرض 'عين الأسد' لقصف صاروخي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "في الساعة حوالي ٦:٤٥ ، أطلقت المليشيات الخارجة عن القانون ٥ صواريخ باتجاه قاعدة عين الاسد العراقية".

وسقطت هذه الصواريخ، وفق البيان، على "بعد حوالي كيلومترين من القاعدة في عمل طائش آخر كان من الممكن أن يلحق أضرارا بالغة بالمدنيين العراقيين الأبرياء!".

