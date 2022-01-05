شكرا لقرائتكم خبر الرئيس الفلبيني: اقتلوني.. لن أعتذر للأوغاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي «إنه لن يعتذر أبدا عن مقتل الآلاف من المشتبه في تعاطيهم المخدرات والمتاجرين بها في إطار حملة حكومته على المخدرات غير المشروعة».

وقال دوتيرتي في خطاب متلفز «لن أعتذر أبدا عن وفاة هؤلاء الأوغاد ... اقتلوني .. اسجنوني ولكنني لن أعتذر أبدا».

وأضاف دوتيرتي أنه مستعد للمحاكمة أمام محكمة فلبينية لكنه لن يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث تم رفع دعوى ضده وضد مسؤولين حكوميين آخرين بسبب حملة «الحرب على المخدرات».

وقال الرئيس الفلبيني «فلنذهب إلى المحاكمة، ولكنني فلبيني .. إذا ذهبت إلى السجن، سأذهب إلى السجن الوطني، إذا كان هناك شخص ما سيحاكمني، فيجب أن يكون قاضيا فلبينيا لأنني فلبيني».

وقتل ما لا يقل عن 6221 شخصا في عمليات ضد المخدرات في الفترة من أول يوليو 2016 وحتى 30 نوفمبر 2021، وفقا لبيانات حكومية، فيما حذرت جماعات حقوقية من أن العدد الفعلي للقتلى ربما يزيد على ثلاثة أضعاف العدد الرسمي الذي لا يشمل قتل المشتبه في تورطهم فى المخدرات والذي يلقى فيه باللوم على حراس أمن مزعومين.