شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تطالب بتفعيل قانون رعاية المريض النفسى وما يشمله من حقوق وضمانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائبة سارة النحاس بشأن القصور في تطبيق قانون رعاية المريض النفسي الصادر سنة 2009، داخل مستشفى المعمورة للطب النفسي بالإسكندرية وعدم التزام بضوابط استقبال واستلام المريض وغياب دور اللجنة المشكلة "رعاية حقوق المرضى" داخل المستشفى.

وتحدثت النائبة سارة النحاس عن عدم تطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وإهمال المرضي وعدم استقبالهم، مما يزيد المعاناة، وعدم تنفيذ ما ينص عليه القانون بشأن ضوابط استقبال واستلام المريض، مشددة على ضرورة توفير الخدمات اللازمة لحماية ورعاية المريض النفسي وتطبيق ما نص عليه القانون من ضمانات.

وأوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بتطبيق وتفعيل قانون رعاية المريض النفسي والذي صدر عام 2009 وتم تعديله عام 2020، وشددت علي ضرورة تفعيل كل ما يتضمنه القانون من حقوق وضمانات للمرضي، وأشارت إلى أهمية حماية المجتمع والأفراد من مخاطر وأضرار الإدمان وتعاطي المخدرات.

كما ناقشت لجنة الشئون الصحية طلب الإحاطة المقدم من النائبة سارة النحاس، بشأن عدم الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى المبرة التعليمي – بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية من 2018 حتى الآن.

ورد ممثل وزارة الصحة، بأن مستشفي المبرة حالها مثل حال العديد من المستشفيات، متابعا: "المستشفي بدأ تأسيسها في 2018، ميعاد تسليمها الرسمي ديسمبر 2022، والتكلفة حتي الآن نحو 54 مليون جنيه، وخلال الأسبوع الجاري أعطينا مهلة للشركة المنفذة إما باستئناف الأعمال أو سحب المشروع منه".

وأوصت لجنة الشئون الصحية بالانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير المستشفي في الموعد المحدد، حرصا على مصلحة المرضى.