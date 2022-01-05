شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم للنواب: خطة لسد عجز المعلمين والأولوية لـ"التعليم الأساسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تقدمت بخطة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن سد العجز في المعلمين، وبناء عليه تم عرضها علي مجلس الوزراء، لسد ذلك العجز وجدولة ذلك علي سنوات، وستكون الأولوية لمعلمى التعليم الأساسى.

وأشار حجازى، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إلى أن اختبارات المعلمين ستكون مميكنة ومن يجتاز الاختبار يتم الاستعانة به وستكون بكل شفافية، أما بالنسبة للعمالة بالمدارس فيتم إعداد دراسة بها ولكن ملامحها غير مكتملة حتي الآن.

وأضاف أن هناك خطة لزيادة عدد المدارس اليابانية والتوسع بها لتصل إلى 200 مدرسة، لافتا إلى أن المركز القومى للامتحانات يجرى حالياً دراسة للاستفادة منها فيما يتعلق بنظام التعليم خاصة فى مراحل التعليم الأساسي، مشيراً إلى أنه تم تطوير المناهج فى المراحل الأساسية "لأنه تم ملاحظة أنه فى المسابقات العالمية خاصة فى الفصل الرابع الابتدائي والثاني الإعدادى كان ترتيبنا متأخرا، لذا تم تطوير المناهج".

وأكد رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، أن هناك خطة تم وضعها مع مركز تطوير المناهج وقطاع التعليم العام بتنظيم تدريبات مباشرة للمعلمين حتى نرتقى بهم، وخطة التدريب تتم مع إدارات التدريب والموجهين.

فيما قال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وزير التربية والتعليم سيشارك في اجتماع اللجنة بالمجلس كل شهر ويتم طرح موضوع واحد يتم مناقشته والوصول لحلول فيه.

فيما طالب أعضاء مجلس النواب بضرورة الإسراع في سد العجز في المعلمين الذي تعاني منه معظم الإدارات التعليمية.